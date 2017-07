Qualche ora fa su Instagram è apparso un video che ha subito suscitato molte polemiche. È stato realizzato ad Amsterdam, dove un gruppo di ragazze sudafricane aveva affittato una casa tramite Airbnb per far visita alla loro amica Zanele Muholi, un’artista sudafricana che in questi giorni espone nella capitale olandese. Nel video, pubblicato proprio dall’artista sudafricana, si vede un uomo che fa cadere dalle scale una persona. Tutto accade al termine di un litigio, apparentemente nato dal fatto che le ragazze avevano lasciato la casa in ritardo (non è chiaro di quanto). A quanto pare il proprietario di casa aveva già gettato fuori tutte le cose delle ragazze e poi, dopo aver discusso con una di loro, l’ha appunto fatta cadere dalle scale spingendola con violenza. In sottofondo si sentono le urla delle donne.

Il proprietario della casa è stato arrestato – A dar notizia di quanto accaduto, oltre all’artista che ha pubblicato il video e ha spiegato l’episodio dicendosi arrabbiata per questo razzismo "che non può essere giustificato", diversi quotidiani locali secondo cui il proprietario della casa – un uomo di 47 anni – è stato arrestato. “Sono così arrabbiata per questo che non ho neppure dormito. Questo è razzismo e non può essere giustificato…quello che si vede in questo video è violenza sui neri”, si legge nella didascalia che accompagna il filmato. La donna caduta dalle scale è finita in ospedale con diverse contusioni e anche lesioni interne. Nel breve video pubblicato su Instagram si vede il proprietario della casa avvicinarsi a lei per soccorrerla dopo il volo dalle scale. Sull'episodio sono in corso le indagini della polizia.