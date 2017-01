Di fronte alle numerose polemiche per le persistenti molestie sessuali di cui sono oggetto i passeggeri di sesso femminile nei voli in India, la compagnia di bandiera ha deciso di realizzare dei voli esclusivamente in rosa. Da partire da mercoledì, infatti, Air India inaugurerà nei suoi collegamenti interni la disponibilità di sei posti in economica (quelli cioè durante i quali si verificano frequenti episodi che vanno dalle avance sgradite fino alle vere e proprie moleste sessuali) unicamente riservati alle donne. Lo riferisce Ndtv. Inoltre i membri dell’equipaggio riceveranno in dotazione delle manette di plastica da utilizzare per limitare i movimenti dei passeggeri “totalmente fuori controllo”.

“Sentiamo, come vettore nazionale, il dovere di migliorare il livello di conforto per la nostra clientela femminile – ha spiegato il portavoce di Air India, Meenakshi Mali-. Ci sono molte donne che viaggiano da sole e quei posti sono pensati per loro”. La decisione ha ottenuto pareri contrastanti. Tre giorni fa, sull'ultimo numero di Cosmopolitan, Hannah Smothers è stata perentoria sostenendo nella sua colonna che "prendere tutte le donne e riunirle da qualche parte non risolve il problema dei passeggeri maschi che sono stronzi".