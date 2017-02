Non si tratta di alghe rosse, come alcuni credevano, bensì di ruggine. Le prime analisi dell'Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) sui campioni di sabbia prelevati dalla Scala dei Turchi – che nei giorni scorsi aveva mostrato in vari punti un misterioso colore rosso – iniziano iniziano a chiarire una vicenda che aveva allarmato molti residenti. "Assodata la presenza di un quantitativo enorme di ferro – ha detto al Giornale di Sicilia il direttore dell'Arpa di Agrigento Salvatore Montana – adesso verificheremo la presenza di sostanze organiche e di altri metalli, come titanio, cromo e piombo". Per conoscere gli esiti occorreranno altri quattro giorni di lavoro in laboratorio. Sul caso si è già attivata la Capitaneria di porto di Porto Empedocle, tra una settimana dovrebbe esserci un primo sopralluogo congiunto con i tecnici dell'Arpa.

L'allarme è stato lanciato dall'associazione MareAmico di Agrigento guidata da Claudio Lombardo che, dopo aver diffuso le immagini su Facebook, ha ipotizzato anche che la ruggine che ha imbrattato di rosso la spiaggia della Scala dei Turchi possa essere il frutto di "lavaggio delle cisterne di qualche nave di passaggio". Spetterà adesso alla Capitaneria empedoclina a cercare di comprendere come una grande quantità di ruggine possa essere arrivata in spiaggia ed accertare eventuali responsabilità per inquinamento ambientale. A scaricare le stive in mare potrebbe essere stata una nave saliera. Le correnti degli ultimi giorni anziché portarlo a largo l'ha trascinato fino a riva.

Cosa è la Scala dei Turchi.

Candidatasi da anni a diventare Patrimonio dell'umanità dell'Unesco, la Scala dei Turchi è una tra le più suggestive spiage della Sicilia per la sua parete rocciosa che si erge a picco sul mare lungo la costa tra Realmonte e Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Ogni anno vi si recano oltre 700mila persone, più di quelle della Valle dei Templi.