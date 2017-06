Un finanziere è rimasto ferito gravemente questa mattina mentre era impegnato nell'operazione contro sospetti jihadisti eseguita dalla Procura di Palermo che ha portato a 15 fermi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il giovane, Pasquale Gagliardo, originario di Giugliano in Campania, è caduto dal tetto di una casa mentre inseguiva un uomo armato. È accaduto in via Boccaccio, a Menfi, in provincia di Agrigento. Da quanto si apprende il finanziere, basco verde in forze dal 2012, è precipitato per circa quattro metri. Trasferito con l'eliambulanza all'ospedale del capoluogo siciliano, sarebbe in gravi condizioni. La sua famiglia è stata avvisata di quanto accaduto dal comando della Guardia di Finanza ed è partita per raggiungere il giovane.

Gli auguri di pronta guarigione del sindaco di Giugliano – Il sindaco di Giugliano, comune originario del finanziere ferito, tramite Facebook ha voluto fare il suo in bocca al lupo al giovane: “Un nostro concittadino, militare della Guardia di Finanza, nello svolgimento del proprio dovere ha avuto un incidente e versa in gravi condizioni. Il militare è caduto dal tetto di una casa, durante l'inseguimento di un uomo armato, ed è stato trasportato all'ospedale per le ferite riportate. Era impegnato nell'operazione che stamane ha portato a 15 fermi di tunisini e italiani per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. È accaduto a Menfi (Agrigento). A lui ed alla famiglia la vicinanza dell'Amministrazione comunale e della città tutta, con l'augurio che possa riprendersi presto”, ha scritto il sindaco Antonio Poziello.