Agli scavi di Ostia Antica un laboratorio per bambini su come si realizza un affresco

Per la Festa dei Musei si annunciano diverse iniziative al Parco Archeologico di Ostia Antica. Incontri, visite guidate e, soprattutto, un laboratorio ludico-didattico per bambini in cui sarà insegnato a realizzare un affresco con pigmenti naturali come gli antichi romani.