in foto: Il cantante Davide Merlini con Alessandro Cattelan.

Si era inventato tutto Davide Merlini, il giovane cantante bassanese arrivato terzo alla sesta edizione di X-Factor e noto al grande pubblico anche per aver vestito i panni di Romeo nel musical Romeo e Giulietta. Aveva denunciato un’aggressione da parte di alcune persone ma in realtà non era accaduto nulla. Per questo, in seguito alle indagini sul caso, i carabinieri di Bassano del Grappa (Vicenza) hanno denunciato il cantante per simulazione di reato, calunnia e procurato allarme. Merlini aveva denunciato di essere stato aggredito nella serata di domenica da tre maghrebini armati di coltello che avevano tentato di rapinarlo nei pressi della sua abitazione. “Gridavano: soldi, soldi, soldi! Poi mi hanno aggredito con tanto di coltello. Era una banda di maghrebini, ma sono riuscito a metterli in fuga”, aveva raccontato l’artista.

Il cantante avrebbe ammesso di aver costruito ad arte l'intera vicenda – Scattate le indagini, i militari hanno quindi cercato dei riscontri al racconto del cantante, riscontri che però non sono arrivati dopo l'esito dalla raccolta di numerosi filmati di videosorveglianza e delle testimonianze del vicinato. Nel primo caso non è stato notato alcun soggetto corrispondente alle descrizioni del cantante mentre nel secondo nessun abitante della zona ha detto di aver udito qualcosa la sera della tentata rapina. Insospettiti da questi elementi, i carabinieri hanno quindi analizzato le lesioni che avrebbe riportato Merlini in seguito alla presunta aggressione da parte dei maghrebini. Queste sono apparse troppo regolari e superficiali. Alla fine il cantante, convocato dai militari dell'Arma, avrebbe ammesso di aver costruito ad arte l'intera vicenda. Così, come conferma l'Ansa, è scattata la denuncia per simulazione di reato, calunnia e procurato allarme.