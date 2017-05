“Un’ora di foto e un’ora di ‘altro’”. Un’agenzia che recluta false modelle è stata smascherata dall’ex barista del Fly di Montagnana, Sandra Gomez, per Striscia La Notizia. Nel servizio andato in onda su Canale5 la giovane colombiana ha deciso di raccontare la propria disavventura al tg satirico di Mediaset. Stando a quanto ricostruito, il sedicente procuratore di modelle, invece di proporre servizi fotografici e pubblicità, fornirebbe donne disponibili ai propri clienti.

Qualche tempo fa, con una telecamere e un registratore nascosto, la Gomez si è presentata nello studio dell’agenzia milanese per accettare l’offerta del titolare “C’è molta gente che vuole fare lavori con te. Ti fanno uno shooting (un servizio fotografico, ndr) e poi ti chiedono di passare un’oretta con loro. Per i loro servizi chiamano una decina di modelle e poi ne vogliono una per… altre cose”, è stata la proposta dell’uomo. La modella ha chiesto precisazioni in tal senso: “Alla fine si va a fare sesso?”, e la risposta dell’uomo è stata affermativa. "Lo shooting può essere un pretesto: un’ora di shooting e un’ora di altro. Si guadagnano dai 300 ai 600 euro. Ci sono persone che ti vogliono anche per un weekend. In due giorni 2 o 3 mila euro li tiri su", ha precisato il titolare dell'agenzia.

Alla fine la Gomez ha rifiutato la proposta dell’agente. Il video è andato in onda martedì sera su Canale 5. "Donne, amiamoci un po’. Non c’è cosa più bella di avere la coscienza pulita, raggiungere i propri obiettivi e passioni senza compromessi. Ed è così che proverai la vera soddisfazione, siamo rinomate per questo no?", ha scritto la ragazza colombiana sul profilo Facebook a commento del servizio televisivo di Striscia.