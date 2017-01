Australia, America del Sud, Russia, Spagna: sono questi i paesi dove le donne più pericolose del mondo hanno consolidato il loro potere. Alcune hanno visto morire mariti, figli e fratelli, altre si sono date alla fuga, altre ancora hanno scontato la loro pena. Ecco chi sono le dieci donne criminali più temibili al mondo.

Angie Sanclemente Valencia.

Nativo di Bogotà, in Colombia, Ha iniziato a fare la modella a 15 anni e ha vinto alcuni concorsi di bellezza. È il suo secondo matrimonio con il trafficante di droga messicano "Il mostro" a segnare il suo ingresso nel mondo del narcotraffico. Sarà lei a reclutare giovani modelle come corrieri della droga dagli Stati Uniti all'Europa. Angie Sanclemente Valencia è stata arrestata nel 2010 in un ostello a Buenos Aires, in Argentina. Ha trascorso tre anni in prigione.

Danielle Renee Ware.

Danielle Renee Ware è ricercata per i reati di sequestro di persona, tortura e tentato omicidio. A Lancaster, California, il 30 maggio, 2015, la donna e suo marito rapirono due persone e le condussero in un posto segreto. Dopo aver seviziato le vittime furono costretti a fuggire e da allora hanno fatto perdere le proprie tracce.

Caris E. Ayala.

Caris E. Ayala è ricercata per l'omicidio di un bambino di cinque mesi a Sandy Springs, Georgia. Il 2 ottobre 2012, Ayala, che lavorava come babysitter del bambino a chiamato le autorità per segnalare che il piccolo non respirava. È stato trasportato in ambulanza in ospedale, dove si hanno riscontrato gravi lesioni cerebrali: il 26 ottobre 2012 è morto. Da alora la Ayala è latitante.

Thelma Wright.

Quando il marito, Jackie Wright, uno dei principali protagonisti del mondo del narcotraffico di Philadelphia, fu assassinato nel 1986, Thelma prese il suo posto alla guida degli affari criminali. Nel 1991, uscendo dal club Studio West, fu coinvolta in una sparatoria in cui rischio di rimanere uccisa. Da allora Thelma ha cambiato vita.

Joanne Chesimard.

Joanne Chesimard è ricercata dalla sua fuga dal carcere a Clinton, New Jersey, dove stava scontando una condanna all'ergastolo per omicidio. Il 2 maggio 1973 Chesimard, che faceva parte di una organizzazione estremista rivoluzionaria noto come l'Esercito di Liberazione Nero, uccise un soldato.

Judy Moran.

Judy Moran è la matriarca dell'omonima famiglia criminale di Melbourne, in Australia. Due dei suoi figli sono morti in scontri violenti tra bande, nel 2011 è stata condannata a 26 anni di reclusione per aver ucciso suo cognato Desmond, anch'egli coinvolto nel narcotraffico.

Sandra Avila Beltran.

Originaria del Messico, "La Reina del Pacífico", tra i leader dei cartelli del narcotraffico in Messico, è stata arrestata il 28 settembre 2007, con l'accusa di evasione fiscale. Figlia di Alfonso Ávila Quintero, uno dei primi uomini del Cartello di Guadalajara. Sandra è stata soprannominata ‘regina' del Pacifico perché è riuscita a controllare il traffico dalla costa della Colombia agli Stati Uniti. il suo primo marito è stato crivellato a colpi di pistola, il suo secondo marito è stato pugnalato al cuore e suo fratello è stato torturati a morte. Tutti sono stati uccisi durante le guerre per il traffico di cocaina di Messico.

Anna Chapaman.

Il 27 giugno 2010, con l'accusa di lavorare per l'"Illegals Program", una rete di agenti segreti dormienti, del SVR, il servizio segreto di spionaggio russo, è stata arrestata la giovane spia russa. È stata riportata in Russia l'8 luglio 2010, nell'ambito di uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti.

Varela Otrero.

Destinataria di diversi mandati di arresto emessi dalla Spagna, è latitante dal 2014. È ricercata per i reati di traffico di droga e riciclaggio di denaro. Ha rivestito un ruolo importante in una delle più importanti organizzazioni criminali che dal nord della Spagna trasportano in l'Europa per la droga proveniente dal Sud America.

Claudia Ocha Felix.

È una trafficante di droga messicana e il capo della Los Antrax, un'organizzazione criminale legata al cartello di Sinaloa. Dopo José Rodrigo Aréchiga Gamboa, noto anche come "El Chino Antrax", è stato arrestato, Felix ha preso la guida dell'organizzazione. È conosciuta sui social media – tra cui Twitter, Facebook e Instagram – per la sua somiglianza con Kim Kardashian.