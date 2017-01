Un uomo afferma di stato rinchiuso ingiustamente per tre giorni dopo che la polizia ha scambiato la sua lettiera per della metanfetamina. Ross Lebeau, 24enne, dal Texas, è stato arrestato con l'accusa di possesso di sostanza illegale. La polizia lo ha fermato mentre era in auto ai primi di dicembre durante un controllo di routine. Nel bagagliaio, gli agenti hanno trovato mezzo chilo di quelli che credevano essere cristalli di meth, all'interno di una vecchia calza. “Pensavano di aver fatto centro, ma invece è stato un fallimento incredibile” ha detto Lebeau al Eyewitness News. In realtà il ragazzo aveva piazzato una mistura per evitare che i finestrini si appannassero con la condensazione.

Il 24enne di Harris County è stato tenuto in custodia per tre giorni prima che la polizia capisse l'errore. “Ora pretendo delle scuse pubbliche. Sono stato ingiustamente accusato di essere un criminale e ho intenzione di fare tutto ciò che è in mio potere, con il sostegno della mia famiglia, per cancellare quell’onta” dice Lebeau. Secondo i media USA, i controlli iniziali sul materiale avevano indicato che si trattava di meth. Tuttavia, è bastato un esame più approfondita per capire che era in realtà era materiale per lettiera. La polizia di Harris County si è limitato a confermare l’incidente, pur senza riferire i particolari.