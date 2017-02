Si era presentato alle autorità di polizia della sua città consegnando le armi e dicendo di volersi arrendere beneficiando della politica di riconciliazione decisa dal governo, ma dopo 15 giorni però un talebano afghano è passato di nuovo all'azione e approfittando della notte ha ucciso 8 agenti di polizia, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Secondo quanto riporta Tolo Tv, è quanto accaduto nei giorni scorsi nel villaggio di Gard Marshkar, distretto di Almar, nella provincia di Faryab.

Come spiegato all'emittente locale dal governatore distrettuale Mihammad Saleh Saleh, l'uomo si era consegnato spontaneamente circa due settimane fa alle autorità del posto e per questo accolto nuovamente in città senza andare in prigione. Dopo quindici giorni però ha rivelato tragicamente le sue reali intenzioni. Prima ha stordito con un sonnifero i membri di una intera famiglia di poliziotti e poi ha ucciso gli otto agenti nel sonno. Le vittime sono un padre, due suoi figli, due cognati e tre nipoti. Il portavoce della polizia locale ha rivelato che il talebano ha anche preso tutte le armi e le munizioni della caserma di polizia prima di fuggire dalla città.