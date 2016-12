In rete è apparso un nuovo video che vede come protagonisti Caitlan Coleman e Joshua Boyle, la coppia di coniugi rapita in Afghanistan dai talebani quattro anni fa. I due – lei statunitense e lui canadese – vennero sequestrati nel 2012 durante un viaggio. Nell’ultimo video apparso in rete – è stato pubblicato sul sito del Site, gruppo di monitoraggio del terrorismo e caricato su Youtube – si vedono per la prima volta anche due bambini, i figli che la coppia ha avuto durante questi anni di prigionia. Due bambini che, dunque, non hanno mai vissuto in libertà. All’epoca del rapimento la donna era incinta del primo figlio. Il video diffuso in queste ore sarebbe stato girato il 3 dicembre scorso. I due rapiti hanno chiesto aiuto ai governi di Washington e Ottawa perché facciano il massimo per la loro liberazione.

La donna si rivolge al presidente Obama – In particolare nel video Coleman, che si rivolge direttamente al presidente americano Barack Obama, ha detto di pregare per la fine dell'“incubo kafkiano” e che i quattro anni di prigionia sono “troppo lunghi” e dimostrano il fallimento di tutti i soggetti coinvolti nel rapimento. C’è quindi una critica ai governi di Canada e Usa e alla stessa Rete Haqqani. Coleman e il marito Boyle erano apparsi in un altro video anche alla fine di agosto e in quella occasione avevano chiesto ai loro governi di fare pressioni sull’Afghanistan perché fosse cambiata la sua politica sulle esecuzioni dei talebani catturati, altrimenti i loro sequestratori li avrebbero uccisi.