Ancora terrore nella capitale dell'Afghanistan, Kabul. Una violentissima esplosione avvenuta nelle prime ore della mattinata di mercoledì, infatti, ha sconvolto il centro della città dove si trovano molte sedi diplomatiche dei Paesi stranieri. Si tratta di un attentato terroristico realizzato attraverso un'autobomba fatta esplodere nei pressi della sede dell'ambasciata tedesca. A renderlo noto è stata la stessa polizia afgana che riferisce di numerose vittime causate dalla deflagrazione.

L'intera area è stata scossa da un forte boato che intorno alle 8.30 ora locale ha mandato in frantumi anche i vetri dei palazzi a diverse centinaia di metri di distanza mentre una enorme fiammata seguita da un denso fumo si è levata verso il cielo, visibile a chilometri di distanza. Secondo i media locali, a terra in strada sono rimasti decine di corpi mentre il ministero della sanità ha confermato solo che almeno 60 persone sono state ricoverate in ospedale.

Sul posto sono accorsi i militari e la polizia afghana oltre ai primi soccorsi sanitari per le persone colpite. Secondo le prime ricostruzioni da parte delle autorità locali, si tratterebbe di un attentato suicida. "Era una bomba piazzata in un'automobile vicino all'ambasciata tedesca, ma ci sono molte altre sedi importanti e uffici vicini. È difficile dire quale sia stato l'obiettivo esatto dell'attentato", ha spiegato un portavoce del polizia locale