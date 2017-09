Dopo aver preso in affitto un'abitazione in cui andare a vivere, per paura di possibili ladri avevano deciso di installare una telecamera con sensore che fosse in grado di avvertirli quando qualcuno si intrufolava in casa, ma con loro grande stupore hanno fatto una scoperta ancora più incredibile: quando loro non erano in casa arrivava il proprietario che la usava come alcova personale. È la storia di una coppia di Colorado Springs, nello Stato del Colorado, in Usa, e del loro padrone di casa, ora finta in un'aula di Tribunale.

Tutto è iniziato quando la coppia formata da Logan Pierce e dalla la moglie Mikaela DiGiulio ha deciso di installare la telecamera e un sistema di allarme. Poco dopo i due hanno ricevuto una notifica dall'app della telecamere che segnalava la presenza di una persona in soggiorno."Ho pensato che fosse strano, visto che né io né mia moglie siamo in casa durante il giorno" ha spiegato l'uomo che inizialmente ha pensato ad un falso allarme.

L'app ha mandato poi un nuovo allarme dalla camera da letto e quando l'uomo stava per chiudere l'applicazione, pensando ad un falso contatto, la telecamera però ha inviato immagini incredibili: in casa vi era il proprietario in compagnia di un altro uomo e facevano sesso sul letto della coppia. Non solo, alla fine dell'atto, il 40enne si è anche ripulito sull'abito da sposa della signora DiGiulio. Per lui è scattata immediatamente la denuncia e la successiva condanna a due anni di carcere