Sono stati attimi di paura per i passeggeri di un Boeing 737 in volo sui cieli del Mozambico. Mentre l'aereo era in fase di atterraggio presso l'aeroporto di Tete, nel Paese africano, infatti, si è improvvisamente trovato di fronte un drone che ha impattato sulla carlinga provocando un terribile botto e facendo immediatamente scattare l'allarme a bordo del velivolo. Il pilota del boieng della compagnia aerea Linhas Aereas de Moçambique in un primo momento ha creduto subito che la botta fosse stata causata da un impatto con volatili, spesso al centro di drammatici incidenti aerei, e ha messo subito in atto tutte le contromisure del caso.

L'aereo, partito dallo scalo di Maputo, così è atterrato senza ulteriori conseguenze e senza nessun ferito tra gli 89 passeggeri a bordo che per alcuni minuti hanno temuto il peggio. Solo quando tutti sono scesi dal velivolo e sono scattati gli accertamenti si è capito che a provocare e pesanti danni al muso dell'aereo era stato un drone perché sulla fusoliera c'è totale assenza di sangue e piume come invece avrebbe dovuto essere in caso di un impatto con uno stormo di uccelli.