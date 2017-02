È di almeno tre vittime e di due feriti il bilancio di un drammatico incidente aereo avvenuto nella notte in California, a est di Los Angeles. Un piccolo aereo con a bordo cinque persone – secondo le prime informazioni si tratta di una famiglia composta da genitori e i tre figli adolescenti – è precipitato “in circostanze sconosciute” su un quartiere residenziale scatenando anche un grande incendio nella zona. Il comandante della compagnia dei vigili del fuoco di Riverside ha detto che i passeggeri del Cessna 310 stavano tornando a San Josè dopo una riunione di cheerleading a Disneyland. L'incidente è avvenuto poco dopo il decollo dall'aeroporto di Riverside, che si trova a circa cento chilometri a est di Los Angeles. Inizialmente le autorità avevano parlato di almeno quattro corpi ritrovati senza vita, ma poi il bilancio è stato corretto e le autorità hanno precisato che tutte le vittime viaggiavano a bordo dell’aereo.

Salva una adolescente che viaggiava a bordo del piccolo aereo – Il comandante dei vigili del fuoco Michael Moore ha detto ai giornalisti anche che l'aereo si è spaccato in due dopo aver colpito le case e che secondo le autorità entrambe le abitazioni erano occupate al momento dello schianto. Secondo alcune fonti, oltre alle vittime e ai feriti ci sarebbero anche alcuni dispersi. Nello schianto si è salvata una delle persone a bordo del piccolo aereo, una ragazza adolescente che è stata espulsa dal velivolo riportando solo ferite lievi. È stata lei a raccontare ai vigili del fuoco quanto accaduto. Moore ha comunicato inoltre che un residente di una delle due abitazioni colpite dall’aereo è stato tirato fuori dalle sua casa privo di sensi ed è stato ricoverato in ospedale in condizioni “molto critiche”. I residenti della case vicine al luogo dell’incidente sono stati evacuati.