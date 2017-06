Oltre al danno anche la beffa: una coppia di sposini statunitensi infatti è stata costretta a dormire sul pavimento dell'aeroporto malgrado avesse denunciato un gravissimo guasto nell'aereo che avrebbero dovuto prendere, salvando potenzialmente la vita dei membri dell'equipaggio e degli altri passeggeri. E' accaduto a Newark; Mike e Rachel Brumfield si erano seduti sul volo 170 della United Airlines diretto a Venezia, da dove dovevano imbarcarsi nella nave da crociera prenotata per il loro viaggio di nozze. Guardando fuori dal finestrino tuttavia si sono accorti di un'importante perdita di carburante dall'ala del velivolo.

Mentre la donna riprendeva la scena, il marito si è precipitato ad avvisare i membri dell'equipaggio. Una hostess avrebbe prima cercato di tranquillizzarlo poi gli avrebbe risposto di tornare al suo posto perché l'aereo stava per decollare. Guardando fuori dal finestrino però si è accorta subito di quello che stava accadendo ed ha avvertito la cabina di pilotaggio. Stando a quanto ha riferito la coppia l'equipaggio non si era accorto di niente e i due sono stati invitati nella cabina per essere ringraziati personalmente dai piloti. "Quanto hanno visto il video, si sono guardati l'un l'altro e hanno detto di non aver mi visto niente del genere".

Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere ma, nonostante avessero appena salvato l'aereo da un probabile disastro, la United Airlines li ha "ringraziati" abbandonandoli da soli in aeroporto e senza assistenza.