Tragedia negli Stati Uniti, dove sedici militari sono morti in seguito allo schianto di un aereo del Corpo dei marine nella contea di Leflore, in Mississippi a circa 160 chilometri a nord di Jackson, la capitale dello Stato. Ad annunciare l'incidente è stato il Corpo dei marine sul suo account Twitter, ma non ha fornito dettagli.

Il velivolo precipitato era un KC-130, uno dei più diffusi aerei militari in dotazione alle forze armate americane. Gli aerei possono essere modificati per diversi usi, tra cui il trasporto di carichi, il trasporto di truppe o l'esecuzione di rifornimento di carburante.

Sul luogo dello schianto si sono immediatamente recate diverse ambulanze e squadre dei vigili del fuoco, che sono riusciti a recuperare tutti i corpi dei militari a bordo. A quanto pare l'incidente non avrebbe lasciato superstiti tra gli occupanti del velivolo. I pompieri hanno riferito ai media di aver incontrato non poche difficoltà ad avvicinarsi all'aereo per cercare eventuali sopravvissuti dal momento che si susseguivano in continuazione violentissime esplosioni: un ufficiale dei marine ha infatti reso noto che il KC-130 era carico di munizioni ed armi che, evidentemente, hanno sensibilmente compromesso le condizioni di lavoro dei soccorritori: "Non sapevamo cosa sarebbe potuto accadere – ha detto un vigile del fuoco – dal momento che i focolai di incendio non facevano che accendersi e spegnersi e spesso si potevano udire delle esplosioni.

Cosa possa aver provocato l'incidente sarà oggetto di approfondite indagini: per il momento, tuttavia, si ritiene che l'aereo possa essere esploso mentre era in volo perché i suoi resti sono stati trovati a notevole distanza dalla fusoliera.