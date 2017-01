Resterà probabilmente un mistero la sorte dell’aereo della Malaysia Airlines scomparso circa tre anni fa. Si fermano infatti oggi le ricerche nelle profondità marine dell’Oceano Indiano del velivolo. A dare l’annuncio i governi di Australia, Malaysia e Cina. Il volo MH370 è scomparso l’8 marzo del 2014 durante il viaggio tra Kuala Lumpur e Pechino. A bordo c’erano 239 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio provenienti dalle tre nazioni. Dopo circa due ore dalla partenza venne segnalata la scomparsa dai radar nello spazio aereo del Vietnam. In questi tre anni, nonostante gli sforzi, le autorità non sono riuscite a localizzare il velivolo.

“Al momento – recita il comunicato diffuso dai tre Paesi – non sono state scoperte nuove informazioni per determinare la specifica localizzazione dell'aereo. Quindi, le ricerche sottomarine per l'MH370 sono state sospese”. Nella data odierna l'ultima imbarcazione ha lasciato l'area, dopo aver ispezionato 120 mila chilometri quadrati di mare nell'Oceano Indiano. “La decisione non è stata presa alla leggera, né senza tristezza”, hanno aggiunto i ministeri di Australia, Malaysia e Cina, ma le autorità hanno dovuto fare i conti con i risultati ottenuti. Le ripetute segnalazioni di detriti compatibili con l’aereo della Malaysia Airlines si sono spesso rivelate inutili ai fini della ricerca, che appunto non ha prodotto risultati apprezzabili.

I tre Paesi hanno ringraziato le tantissime persone coinvolte in un'operazione di ricerca che ha rappresentato “una sfida senza precedenti”. Un tributo è andato anche “alle nazioni che hanno fornito le proprie competenze”, ma soprattutto “agli amici e alle famiglie di chi era a bordo dell'aereo”. “Speriamo ancora che nuove informazioni possano venire alla luce e che l'aereo, in futuro, possa essere localizzato”, conclude il comunicato che annuncia lo stop alle ricerche.