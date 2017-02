Cinque persone sono morte nella periferia di Melbourne, in Australia, in seguito allo schianto di un aereo da turismo precipitato su un centro commerciale. Il velivolo, un Beechcraft bimotore, era decollato dall’aeroporto di Essendon Fields, vicino a Melbourne, ed era diretto a King Island, tra Melbourne e la Tasmania.

Chi sono le vittime: 4 giocatori di golf più il pilota.

L'impatto con l'edificio è avvenuto poco dopo il decollo: il velivolo si è schiantato su un centro commerciale fortunatamente non ancora inaugurato. Le vittime sono tutti e 5 gli occupanti del volo turistico, non si hanno notizie di altre persone rimaste uccise ma è molto probabile che il bilancio avrebbe potuto essere ben più grave se l'incidente fosse avvenuto in un momento in cui le attività commerciali erano aperte al pubblico.

Le autorità australiane hanno comunicato che le cause esatte dell’incidente non sono ancora state determinate, tuttavia la stampa locale parla di un guasto al motore, circostanza che sarebbe stata confermata da funzionari dell'aeroporto, che hanno riferito che il pilota prima di precipitare ha dato l'allarme chiamando il mayday e tentando di fare ritorno nel più breve tempo possibile allo scalo. Quattro delle vittime erano giocatori di golf statunitensi che volevano partecipare a un torneo più il pilota, di nazionalità australiana e con 30 anni di esperienza alle spalle. L’autostrada che costeggia l’aeroporto è stata momentaneamente chiusa al traffico: numerosi automobilisti che la stavano percorrendo hanno raccontato di aver assistito sbalorditi alla scena: "E' stato come veder esplodere una bomba dal cielo. Abbiamo visto sollevarsi le fiamme e abbiamo subito capito che qualcosa di terribile era appena accaduto". Di certo se il velivolo fosse caduto sull'autostrada si sarebbe trattato di una strage.