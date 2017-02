E’ una bella storia quella riportata dal Corriere della Sera. Racconta di due sorelline adottate da famiglie diverse e ritrovatesi dopo tanti anni. Tania, oggi 16enne, neanche si ricordava di aver un fratello, Alessandro, 18 anni, e una sorella, Natalia, 23 anni. Quest'ultima, però, era già grande abbastanza all'epoca, quando vennero divisi, per avere memoria di quella sorellina sparita all'improvviso e che non ha mai smesso di cercare, fino a che, anche grazie a Facebook e al supporto dei genitori adottivi, è riuscita a riabbracciare.

Tutto comincia nel 2003. Dopo la morte del padre, la madre dei tre fratelli, residenti a Horodnya, in Ucraina, non essendo più in grado di occuparsi da sola dei bambini, decide di affidarli ad un orfanotrofio, dove però possono entrare solo i bambini dai tre anni in su: quindi solo Natalia e Alessandro rimangono nella struttura fino a che, nel 2005, una famiglia padovana di Due Carrare adotta entrambi. Gli anni passano, ma la tenacia di Natalia nel voler ritrovare la sorella più piccola sicuramente non si arresta. I genitori adottivi italiani scoprono dove abita la famiglia ucraina che aveva nel frattempo adottato Tania e le scrivono, senza però ricevere risposta.

Natalia però non si ferma. Incarica un'amica ucraina di fare una ricerca su Facebook con il cognome della famiglia adottiva della sorellina. Ed incredibilmente è la stessa Tania, contattata dalla prima, a farsi viva con Natalia, mandandole un primo messaggio via web, nel quale ammette di non saper neanche della sua esistenza e di quella di Alessandro, che consentirà ai tre fratelli di riprendere i rapporti. Natalia spiega di essere tornata dal 2016 nell’orfanotrofio dopo dei dissidi interni con la famiglia adottiva. Natalia la raggiunge proprio lì e finalmente le due sorelle possono riabbracciarsi. Tania deve ancora concludere gli studi in Ucraina, poi probabilmente raggiungerà a sua volta l'Italia, dove vorrebbe venire a vivere e, come sogno nel cassetto, fare la parrucchiera. Ma soprattutto poter stare di nuovo con la sua famiglia.