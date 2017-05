La Procura di Bari ha chiesto la condanna a nove anni di reclusione e 60000 euro di multa per M. L., un uomo di trentotto anni di Modugno accusato di aver adescato bambine su Facebook inviando video in cui si spogliava e si masturbava. Il processo a carico del trentottenne si sta celebrando con il rito abbreviato dinanzi al gup del Tribunale di Bari Rosa Anna Depalo. L’uomo deve rispondere dei reati di corruzione di minorenne, pornografia minorile e adescamento di minori. Stando a quanto emerso nel corso delle indagini il trentottenne, dopo aver adescato le ragazzine su Facebook attraverso profili falsi e sempre diversi, avrebbe anche inviato alle vittime molti video che lo riproducevano, senza mostrare il volto, disteso su un letto nell’atto di compiere atti di autoerotismo. In un caso l’uomo, che si era presentato col nome di Checco dicendo di avere sedici anni e mezzo, aveva convinto una ragazzina a inviare sue foto intime.

Le vittime avevano tra i 10 e i 14 anni – Delle vittime, tutte di età compresa fra i 10 e i 14 anni, una si è costituita parte civile nel procedimento. Su disposizione della magistratura barese, l'uomo è stato sottoposto nel corso delle indagini a una perquisizione domiciliare nell'ambito della quale sono stati sequestrati materiale informatico e oggetti utilizzati nei video inviati alle minorenni. I fatti contestati fanno riferimento al periodo compreso tra marzo e settembre 2015 e l’imputato è in carcere dal 10 dicembre dello stesso anno. Il processo è stato aggiornato al prossimo 14 luglio.