E' morto all'età di 44 anni Glauco De Bona, scrittore veneto affetto da anni da distrofia muscolare venuto alla ribalta nel mondo della fantascienza negli ultimi anni grazie al Premio Urania vinto nel 2013 col romanzo Cuori strappati. La malattia lo ha colpito fin dalla tenera età, ma essendo progressiva nei primi anni gli ha consentito di condurre una vita normale. Nel corso degli anni le condizioni di De Bona sono peggiorate fino a immobilizzarlo completamente. Negli ultimi tempi non era più neppure in grado di respirare autonomamente e viveva attaccato a un ventilatore meccanico. Disagi gravi che comunque non gli hanno impedito di scrivere il romanzo con cui ha partecipato al premio Urani.

Toccante il ricordo che gli ha dedicato il sindaco di Longarone Roberto Padrin: "Oggi è un'altra giornata triste. La comunità di Longarone perde una persona speciale… io perdo un amico. Una persona che ci/mi ha insegnato la voglia di vivere, la forza di combattere… con la sue poesie, i suoi romanzi, i suoi racconti ci ha regalato tante emozioni e riflessioni. Eravamo preparati, ma non si è mai preparati al distacco. Io ho avuto il privilegio di conoscerti, di conoscere una famiglia che ti ha dato un amore infinito. Oggi il vuoto che ci lasci è grande, ma dall'alto ci potrai guidare come avresti sognato di guidare quella tua grande passione chiamata Ferrari. Ciao Glauco, riposa in pace .. e grazie di avermi dato tanto…".