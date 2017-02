È morta nelle scorse ore alla veneranda età di 105 anni Parisina Maria Canzan, meglio conosciuta come la pensionata d'Italia dopo che la sua storia è balzata agli onori della cronaca per una pensione di invalidità che percepiva da ben 99 anni. Dietro quell'assegno mensile che lo stato italiano le ha riconosciuto fin dal 1918 però c'è una storia drammatica di guerra, fame e orrore. Nonna Parisin, che aveva tagliato il traguardo dei 105 anni il 9 agosto scorso, infatti era stata dichiarata invalida a soli 7 anni dopo essere rimasta gravemente ferita nello scoppio di una bomba durante il periodo finale della prima guerra mondiale.

Parisina, originaria di Sedico, in provincia di Belluno, era sulla strada per il capoluogo col fratello quando vide a terra un sacchetto in cui credeva fosse rimasto un po’ di cibo scartato e si affrettò a prenderlo ma si trattava di una bomba. La granata la investi in pieno, Parisina non morì ma ci rimise il timpano sinistro, un polpaccio e una porzione di piede e solo per un pelo non le amputarono la gamba. Più tardi una commissione di medici militari le riconobbe l’invalidità di guerra con un assegno che oggi era arrivato a cinquecento euro mensili.

"Mi vergognavo molto della mia menomazione" aveva raccontato la donna che però non si era mai arresa. Si era sposata aveva avuto due figli e poi quattro nipoti e sette pronipoti. "Non era la classica nonna che preparava i pranzi la domenica o che stava seduta a fare la maglia. Al contrario, era tutta sprint" hanno raccontato i nipoti, rivelando: "A un certo punto le abbiamo dovuto sequestrare il motorino". Da qualche anno però la donna era stata costretta in sedia a rotelle e poi a ritirarsi in una casa di riposo dove è deceduta. I funerali di nonna Parisina saranno celebrati mercoledì alle 15 nella sua città.