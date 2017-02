È morta oggi all'età di 87 anni Aurora Barale, partigiana italiana, medaglia della Liberazione e ultima superstite d'una eroica famiglia della Resistenza piemontese. Figlia di Giovanni Battista, primo segretario della federazione del Pci della provincia di Cuneo e medaglia d'argento al valor militare, e sorella di Spartaco, entrambi trucidati dai tedeschi a San Giacomo di Boves il primo gennaio del 1944, Aurora aveva abbracciato la causa antifascista quando non aveva nemmeno quindici anni dopo aver visto la sua famiglia sterminata dalla guerra visto che l'altro fratello Sebastiano, era caduto sul fronte russo nel 1943.

Un prezzo altissimo per la sua famiglia nel nome degli ideali antifascisti e per la libertà e la democrazia. Aurora Barale era entrata in contatto con i gruppi partigiani piemontesi che l'avevano presa come staffetta vista la possibilità di muoversi grazie alla sua età. In questo ruolo portava messaggi ai vari gruppi, nascondeva partigiani e dava ospitalità ai combattenti della Resistenza a rischio della propria vita.

Da qualche tempo non si vedeva più in pubblico a causa delle sue condizioni di salute sempre più precarie che l'avevano costretta anche al ricovero presso la casa di riposo Padre Fantino di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. Proprio qui ha esalato il suo ultimo respiro. I funerali sono celebrati mercoledì nella Chiesa parrocchiale di Borgo San Dalmazzo dove il feretro arriverà partendo dalla casa di riposo Padre Fantino.

Commosso il ricordo di Ughetta Biancotto, presidente dell'associazione nazionale partigiani della Provincia di Cuneo: “Ci stanno lasciando gli ultimi testimoni della ‘resistenza'. Tu, tuo padre e i tuoi fratelli avete scritto una pagina importante della storia dell'Italia e dell'Europa. Aurora tu sei stata testimone dall'infanzia delle atrocità dei nazifascisti e dei loro servi. Penso sovente al dolore dei sopravvissuti a tragedie umane come la tua, tu Aurora insieme a tuo fratello Cesare e a tua mamma avete pagato un prezzo altissimo, per le vostre idee politiche. Tu nonostante il dolore della perdita dei tuoi familiari hai creduto negli ideali di libertà e di Democrazia, hai svolto il compito di Staffetta, insieme alla vostra concittadina onoraria Elsa Perona, nascondendo i Partigiani e dando ospitalità a coloro che avevano scelto di combattere il nemico che terrorizzava la popolazione, uccideva e dominava con odio e violenza. Borgo San Dalmazzo e la provincia di Cuneo, devono essere riconoscenti a te , ai tuoi famigliari e a tutti coloro che si sono sacrificati per gli ideali di giustizia, di pace e di Libertà.