Avvolta dall'abbraccio affettuoso e amorevole della sua nutrita famiglia, si è spenta nelle scorse ore Anna Caruso, la donna che si era conquistata l'appellativo di mamma dei record visto che nel corso dei suoi 82 anni di vita ha avuto ben 22 figli e 59 nipoti. Originaria del Beneventano, in Campania, Anna, come si usava all'epoca, si era sposata presto con Rocco, un camionista, mettendo al mondo il primo figlio a soli 18 anni.

Da allora però è stato un susseguirsi di gravidanze, più di una all'anno fino all'ultima, portata a compimento alla veneranda età di 48 anni. Anna in realtà aveva avuto 25 gravidanze, 3 delle quali però si erano interrotte spontaneamente. Dai figli aveva avuto poi ben 59 nipoti e infine da questi altri e 35 pronipoti. Una nutrita schiera di eredi tanto che al nonno Rocco era venuta l'idea di formare un squadra di calcio familiare che ha partecipato a numerosi tornei amatoriali.

Una famiglia così numerosa che l'aveva resa famosa anche in tv. Ospite in parecchie trasmissioni televisive assieme al marito, a chi le chiedeva se in questi tempi di crisi avrebbe messo al mondo così tanti figli rispondeva con ironia: "No, dieci o dodici possono bastare". Rimasta vedova, da qualche anno la donna si era trasferita a Gifflenga, piccolo paese del Biellese, dove era circondata dall'amore dei parenti che di recente si erano dati appuntamenti proprio per festeggiarla tutti insieme. I funerali di Anna Caruso si celebreranno martedì 2 maggio alle 15.30 nella Chiesa evangelica di Gaglianico.