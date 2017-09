Spesso si rinuncia a fare un viaggio perché non si è certi di chi verrà con noi. Questo perché cambiare il nome della prenotazione di un biglietto aereo non è possibile e qualora lo fosse richiederebbe un costo aggiuntivo che inevitabilmente farebbe salire il prezzo dell'intera vacanza. Per andare incontro ai suoi clienti la compagnia low cost dell'Europa Centrale e Orientale Wizz Air propone un'innovazione. Da oggi sarà infatti possibile acquistare più biglietti aerei utilizzando il nome di un solo passeggero. In questo modo, pur non essendo sicuri dei nomi dei viaggiatori, si potrà comunque prenotare usufruendo anche delle eventuali offerte o basse tariffe.

Il nome del servizio è Flexible Travel Partner. Il costo è di 10 euro per ogni passeggero aggiuntivo/per volo e si potranno scegliere i propri compagni di viaggio fino al momento del check-in. Si potranno fornire nomi aggiuntivi in qualsiasi momento attraverso il sito prima che il check-in online venga richiesto. Con un solo nome si potrà acquistare fino a nove ulteriori biglietti. Basterà quindi avere il nominativo di chi prenota e un'idea orientativa del numero dei partecipanti e non necessariamente i loro dati. L'utilità è sopratutto economica perché spesso si ritarda nelle prenotazioni proprio a causa del fatto che non si sa bene il nome dei partecipanti e in questo modo si perdono le offerte o comunque le tariffe più basse disponibili.

Il servizio Fare Lock per bloccare la tariffa per 48 ore.

Questa non è l'unica idea innovativa pensata da Wizz Air per andare incontro alle esigenze dei suoi clienti. Lo scorso agosto la compagnia aveva lanciato il servizio Fare Lock che permette di bloccare la tariffa scelta per 48 ore consecutive. In questo modo, in caso di indecisione, non si perde l'offerta trovata. Bloccare la tariffa specifica ha un costo di 3 euro per segmento/per persona. Se la prenotazione non viene confermata entro 48 ore dall'inizio del Fare Lock, la tariffa verrà cancellata automaticamente. In questo caso però il nome o il numero dei passeggeri non può essere modificato dopo il pagamento definitivo effettuato con Fare Lock. Si può accedere a questa opzione solo se si prenota almeno sette giorni prima della partenza.