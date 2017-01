E' morto questa mattina a Magenta, in provincia di Milano, Antonio Craxi, fratello minore di Bettino. Nato nel 1936, due anni dopo l'ex presidente del Consiglio, è deceduto esattamente diciassette anni e due giorni dopo il fratello, che mori' il 19 gennaio ad Hammamet dove si era trasferito a seguito della bufera giudiziaria di mani pulite. Antonio Craxi era malato da un anno. Laureato alla Bocconi, Antonio Craxi aveva fatto scalpore quando con la seconda moglie Sylvie era diventato seguace del Sai Baba trasferendosi da Pontevecchio di Magenta, dove viveva, a Puttaparthi, in India, in maniera definitiva dopo la morte del figlio maggiore avuto con Sylvie, Andrea. Dopo Andrea sono arrivati Bettina, Sandra, Amanda e Victory, che si sono aggiunti ai due figli avuti dal primo matrimonio.

Tornato in Italia, era rimasto adepto del Sai Baba organizzando anche incontri nella sua grande fattoria dove andò in visita anche il fratello Bettino.