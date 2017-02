Come una vera maledizione la morte ha colpito all'improvviso un altro degli angeli del soccorso impegnati duramente in queste settimane in Abruzzo tra emergenza neve, terremoto e i terribili fatti dell'hotel Rigopiano di Farindola. Dopo i soccorritori dell'elicottero del 118 schiantatosi durante un intervento ad alta quota, martedì mattina si è spento prematuramente anche Andrea Pietrolungo, 39enne tecnico Speleologico del soccorso alpino e volontario molto conosciuto nell'ambiente in quanto direttore regionale della scuola di speleologia abruzzese. Pietrolungo aveva avvertito dei dolori ossei e pensava a un'influenza e alla stanchezza visto che dall'inizio del mese era stato impegnato ininterrottamente per il coordinamento delle emergenze maltempo nel Teramano. Invece purtroppo poco dopo le 6 di martedì lo ha stroncato un attacco di cuore.

La notizia ha lasciato increduli tutti quelli che lo conoscevano e l'intero ambiente del soccorso alpino abruzzese visto che Andrea non si era risparmiato un attimo in questi giorni, tutti trascorsi in mezzo alla neve a soccorrere le persone isolate e bisognose di assistenza. Tecnico Speleologico la cui fama aveva oltrepassato i confini nazionali riuscendo a intraprendere pionieristiche spedizioni, il 39enne aveva partecipato a molte operazioni di soccorso in questi anni. Nei giorni scorsi aveva anche partecipato ai funerali degli operatori dell'elicottero del 118 caduto a Campofelice. "Il Corpo, nel ricordare il caro amico Andrea, si stringe commosso attorno al dolore della sua famiglia" hanno scritto dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. I funerali di Andrea Pietrolungo si terranno mercoledì 1 febbraio, alle ore 15, nella chiesa madre di Pianella (Pescara).