È morto all'età di 80 anni il cantante lirico Zurab Sotkilava. L'artista russo, molto celebre in patria e a livello internazionale, si è spento nella notte in una clinica di Mosca a causa di una grava malattia. Era stato una delle voci principali del Bolshoi russo. A dare la notizia della morte del celebre cantante lirico, sua moglie, annunciando che i funerali e la sepoltura avverranno in Georgia.

Queste le parole con cui la moglie di Zurab Sotkilava ha annunciato la morte del cantante all’agenzia Interfax. Sotkilava era stato, prima di diventare un cantante, un calciatore di buone qualità. Fino ai 22 anni, infatti, era stato un calciatore di buon livello nella Dinamo Tbilisi.

In precedenza, si era laureato al Politecnico di Tbilisi. Famoso un suo commento sul leggendario portiere della nazionale sovietica, Lev Yashin. Sotkilava ricordava spesso di averci giocato contro: "Sono orgoglioso di essere sceso in campo contro Lev Yashin" ripeteva ad amici e stampa ricordando il giorno in cui giocò contro il "ragno nero".