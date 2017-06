in foto: Veronique Robert (Facebook).

È rimasta gravemente ferita in seguito alla deflagrazione di una mina antiuomo a Mosul, in Iraq. Dopo una quasi settimana, in cui i medici hanno tentato il tutto per tutto pur di salvarla, la giornalista francese Veronique Robert è deceduta in seguito alle gravi lesioni riportate. A darne notizia, attraverso un comunicato pubblicato su Twitter, è stata France Télévisions. La donna, 54 anni, era stata operata a Bagdad e poi immediatamente trasferita all'ospedale militare di Percy, vicino Parigi.

Veronique era finora l'unica superstite dell'esplosione della mina, avvenuta lo scorso lunedì. I suoi colleghi Stephan Villeneuve, 48enne francese, e Bakhtiyar Addad, iracheno, sono morti sul colpo. Insieme stavano preparando un reportage sulla battaglia di Mosul per la trasmissione “Envoyé spécial” del canale France 2. La donna, specializzata in giornalismo in luoghi di guerra, aveva seguito numerosi conflitti mediorientali, tra cui quello in Iraq, per Paris Match. La reporter è solo una delle tante vittime del conflitto ancora in corso nella città irachena di Mosul, ultima roccaforte dell'Isis in Medioriente, tra gli uomini del Califfato e le forze governative che va ormai avanti da mesi.