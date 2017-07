Se ne è andato a 42 anni lo scrittore e fisico Raffaele Tripodi, napoletano, classe '75, da quindici anni era ammalato di SLA, Sclerosi laterale amiotrofica. I funerali si terranno stamani alla chiesa degli Oblati in via Egiziaca a Pizzofalcone, Napoli. Raffaele Tripodi ha scritto un solo romanzo, "Tuxedo", pubblicato dall'editore partenopeo Ad Est dell'Equatore. Una narrazione distopica, per usare una parola molto in voga negli ultimi anni, dai toni cyber-punk, che raccontava in un futuro prossimo, la pericolosa corsa verso l'autodistruzione del genere umano a partire dalle vicende del giovane Henry.

Tripodi, che all'epoca del romanzo era già ammalato, nel 2015 dichiarò con ironia a Repubblica di aver scritto il romanzo "Con i movimenti della testa sposto la freccina del mouse e clicco con i piedi. “Tuxedo” è un romanzo letteralmente scritto con i piedi".

Chi era Raffaele Tripodi.

Alla fine degli anni ’80 scopre la passione per la musica e la fotografia e negli anni ’90 si occupa di video installazioni nei circuiti dell’underground partenopeo. Studia fisica all’università Federico II. L’aggravarsi di una malattia neurodegenerativa lo costringe a rimodulare la sua vita. Chiuso nel suo bunker osserva l’umanità correre verso la catastrofe e comincia a scrivere con l’intento di sperimentare nuove strade per condividere la sua visione del mondo. Tuxedo è il suo primo romanzo.

Tuxedo di Raffaele Tripodi, sinossi.

In un futuro per niente lontano , irrimediabilmente segnato dal cambiamento climatico, la MicroRice sintetizza un cocktail di microrganismi in grado di stravolgere la produzione mondiale di biocarburanti. La nuova scoperta mette in pericolo la posizione di un potente broker cinese. L’uomo assolda il giovane Henry per recuperare un rapporto contenente informazioni in grado di sterilizzare l’impatto della nuova scoperta. Il prestigioso incarico porta Henry dai putridi bassifondi in cui vive al mondo dorato della classe dominante. Il giovane intraprende un intenso viaggio psicofisico verso il successo, ma un imprevedibile evento sconvolge la sua missione. Tuxedo è una corsa rapida e spietata in una oscura distopia di un’umanità proiettata verso l’autodistruzione.