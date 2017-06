Lo scorso 2 giugno il grande direttore d'orchestra Jeffrey Tate è morto all'età di 74 anni. Dopo aver diretto con grande generosità, benché visibilmente affaticato, due concerti nei giorni scorsi, in Trentino-Alto Adige, a Bolzano e Trento, per i concerti conclusivi della saison sinfonica Haydn, si era recato a Bergamo per una visita all'Accademia Carrara, sede della pinacoteca e dell'accademia delle belle arti, dove sono esposte oltre 1.800 opere d'arte. Una vita spesa per l'arte che si è spenta nell'arte, uno strano caso del destino, che tuttavia non rende meno amara la tristezza per la perdita di un maestro.

E domani, all'Auditorium Rai di Torino, Tate avrebbe dovuto dirigere il terzo concerto del Festival di Primavera "I giovani talenti del violino" dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, in programma l'8 giugno. Ma a questo punto, data la scomparsa del Maestro Tate, il concerto sarà dedicato alla sua memoria. Peraltro, Tate ha da sempre intrattenuto un ruolo speciale con l'Orchestra Rai, ricoprendone il ruolo di Primo direttore ospite dal 1998 al 2002 e di Direttore onorario fino al 2011.

Bach, Wagner: una carriera indimenticabile.

Indimenticabili i suoi concerti nei quali ha interpretato capolavori di Bach, Bruckner, Mahler, Schumann e Wagner. Sul podio che avrebbe dovuto occupare Tate, ci sarà il direttore d'orchestra ungherese Gergely Madaras, che a 33 anni è diventato Direttore musicale dell'Orchestra di Dijon Bourgogne. Assieme al direttore ungherese, sul palco, il violinista norvegese Vilde Frang.

Il rapporto speciale il teatro San Carlo di Napoli.

Tate aveva diretto le principali orchestre del mondo: la London Symphony Orchestra, i Berliner Philharmoniker, la Boston Sympony, la English Chamber Orchestra, l'Orchestre National del France e il Teatro San Carlo di Napoli dal 2005 al 2010.