in foto: Jannis Kounellis

Il prossimo 23 marzo avrebbe compiuto 81 anni. E invece Jannis Kounellis, artista greco di levatura internazionale, non ce l'ha fatta. Era nato il 23 marzo del 1936 ad Atene, in Grecia. Più precisamente al Pireo. Anche se da decenni aveva scelto il nostro paese come patria d'elezione. L'artista greco, infatti, viveva a Roma da molto tempo, ormai, città da cui era stato praticamente adottato. Il suo percorso di artista è stato fortemente influenzato dal discorso attorno all'Arte Povera, di cui è stato uno dei massimi rappresentanti, se non il più grande.

Prima di diventare il celebrato artista internazionale che quasi tutti conoscono, Kounellis era arrivato a Roma dalla Grecia per iscriversi all’Accademia di Belle Arti, dove si era formato al seguito di diversi artisti, tra cui spicca il ruolo che ebbe Toti Scialoja. Dall'incontro con Scialoja in poi, ecco il dispiegarsi di una carriera importante nel mondo dell'arte, con una prima personale alla Galleria La Tartaruga di Roma. Sono gli anni di una grande stagione artistica con al centro Roma e, in generale, l'Italia. Mario Schifano, Tano Festa, Renato Mambor, Mario Ceroli.

A distanza di tanti anni, nonostante sia stato l'indiscusso protagonista di una stagione eccellente dell'arte, ma risalente a molti anni fa, Kounellis ha continuato evolvere il suo linguaggio di artista, senza mai abdicare al suo incessante spirito libero ma in movimento, seguendo la sua voglia di sperimentare ed eterno amante della ricerca. Il 21 febbraio inzierà la mostra che il Museo della Scultura di Matera gli ha dedicato: un’installazione con 14 disegni, curata da Tommaso Strinati, che raccontava il percorso del padre dell'Arte Povera, che purtroppo oggi perdiamo all'età di 80 anni.