La Sardegna dice addio ad uno degli indipendentisti storici dell'Isola, Salvatore Meloni da tutti conosciuto come "Doddore". Il 74enne è stato stroncato da un malore che lo ha colpito dopo due mesi di sciopero della fame in carcere. Meloni infatti dal 28 aprile scorso stava scontando alcune condanne penali per reati fiscali ed era stato rinchiuso prima nel carcere di Massama (Oristano), poi in quello di Uta (Cagliari) dove aveva deciso di intraprendere uno sciopero della fame. Una decisone che ne aveva minato il fisico fino al ricovero all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove è morto nella matinata di mercoledì.

Il cuore del leader indipendentista sardo originario di Terralba, in provincia di Oristano, ha smesso di battere alle 9 di questa stamattina dopo 66 giorni di sciopero della fame ostinatamente portato avanti contro ogni avvertimento dei medici. Lo stesso avvocato di Doddore Meloni aveva più volte sollecitato l'amministrazione giudiziaria e le autorità sanitarie nazionali e regionali sottolineando il pericolo per il 74enne nel tentativo di salvargli la vita ma è stato tutto inutile.

Per lui il legale aveva presentato una istanza di scarcerazione perché potesse scontare la pena agli arresti domiciliari per gravi motivi di salute ma la richiesta era stata respinta dal magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari che aveva ritenuto invece le sue condizioni di salute compatibili con la detenzione in carcere. In carcere del resto Doddore vi era già finito decenni fa, negli anni '80, quando vi restò per nove anni, condannato per cospirazione contro lo Stato per aver organizzato la secessione della Sardegna. Da allora aveva sempre organizzato battaglie per l’irremovibile ideale secessionista come quando occupò l’isola di Maldiventre e al largo della costa occidentale della Sardegna e finì di nuovo in manette.