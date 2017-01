In vita aveva sempre espresso il desiderio di poter vestire di rosso per il suo ultimo viaggio, ma il destino ha voluto che se ne andasse via per sempre mentre era ospite di una casa protetta gestita dal Comune senza più familiari attorno a lei. Ad esaudire il suo ultimo desiderio ci hanno pensato allora alcuni amici e conoscenti che attraverso una gara di solidarietà hanno deciso di lanciare una colletta sul web per raccogliere i fondi necessari al suo funerale a comprarle il vestito rosso che tanto desiderava. Come racconta il Corriere Adriatico, la commovente storia arriva da Macerata, nelle Marche dove la 53enne Cristina si è spenta improvvisamente sabato probabilmente a causa di un infarto .

Cristina, che era nata in un corpo maschile ma da sempre si sentiva donna, trent’anni fa era stata tra le prime persone in Italia a sottoporsi a un’operazione per cambiare sesso. Purtroppo dopo aver visto scomparire uno dopo l’altro il papà, il fratello e la mamma era stata costretta trasferirsi in una casa protetta gestita dal Comune, dove era assistita da diverso tempo. Per lei però ora si sono mossi gli amici: "Si sono mossi anche da Tolentino, nonostante i problemi del terremoto, siamo almeno quaranta. Ognuno sarà libero di contribuire".