Non ce l’ha fatta a guarire da un brutto tumore al fegato Citla, un cane-alpinista molto popolare tra gli escursionisti del Messico. E così giovedì scorso, nonostante le cure, il “guardiano” del Pico de Orizaba si è spento. A dare l’annuncio della sua morte è stato il proprietario attraverso Facebook. Lo stesso proprietario che nei precedenti post apparsi sul profilo sul social network dedicato al cane aveva informato tutti i “fan” di Citla sulle sue difficili condizioni di salute a causa della grave malattia che lo aveva colpito. Da qualche giorno, il cane – la cui età esatta non è nota ma che secondo alcune fonti per almeno 14 anni ha vissuto sotto al vulcano messicano – non rispondeva più alle cure. Tantissimi i messaggi apparsi in queste ore sulla pagina Facebook – seguita da oltre 16mila persone – dedicati al cane e al suo proprietario, che da parte sua ha ringraziato tutti coloro che lo hanno aiutato economicamente e moralmente durante la malattia.

Citla era un cane molto popolare in Messico: era solito accompagnare gli scalatori che facevano escursioni sul Pico de Orizaba, la più alta montagna del Paese, e aveva abilità tali da essere considerato il miglior cane alpinista al mondo. Il cane-alpinista si chiamava Citla proprio in onore del Pico de Orizaba, monte detto anche Citlaltépetl (monte della stella).