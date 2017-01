in foto: Georges Pretre

È morto nella sua casa del Sud della Francia Georges Pretre, uno dei più grandi direttori d'orchestra di sempre. Aveva 92 anni e aveva continuato a dirigere fino all’ultimo giorno. Era nato il 14 agosto a Waiziers nel 1927, nell’estremo nord del Paese.

Georges Pretre ha diretto le orchestre più famose del mondo, lavorando in tutti i maggiori teatri internazionali. Debuttò sul podio nel 1946 all’Opera di Marsiglia. Negli anni è stato direttore musicale dell’Opera di Parigi, direttore principale della Vienna Symphony e nel 1989 ha inaugurato l’Opera Bastille. Alla Scala di Milano debuttò nel 1966, il suo ultimo concerto al Piermarini è stato lo scorso anno con la Filarmonica della Scala e il pianista Rudolph Buchbinder.

Aveva cominciato come trombettista, in proposito una volta dichiarò: “Mi ha salvato la vita. Durante la guerra a Parigi per campare suonavo il jazz al Bobino e in altri cabaret. Persino con l’orchestra di Glenn Miller: adoro tutta la musica”. In seguito arrivò il ruolo di direttore, che lo ha portato guidare diversi teatri d’opera della Francia, spesso anche con uno pseudonimo di Georges Dherain.

Settant’anni di carriera, leggenda della musica classica e lirica, Prêtre era uno dei direttori d’orchestra più celebri al mondo. Per cinquant’anni aveva diretto, sottolineano i giornali francesi, l’Orchestra Sinfonica di Vienna. Era uno dei direttori più amati da Maria Callas.

Proprio l'istituzione milanese ha dato notizia della sua scomparsa. A cui si era aggiunta la Filarmonica austriaca: "La Società filarmonica di Vienna è in lutto per la scomparsa del suo membro onorario, Georges Prêtre" deceduto oggi, ha scritto sul suo sito internet la prestigiosa istituzione musicale viennese che comprende l'Orchestra Sinfonica di Vienna.

Il direttore d'orchestra ha continuato a dirigere quasi fino all'ultimo: sarebbe dovuto tornare sul podio per la Stagione Sinfonica del Teatro alla Scala il 13, 15 e 17 marzo 2017. D’altra parte Georges Prêtre, nonostante l’età, non ha mai abbandonato il podio. Oggi il direttore d’orchestra francese è morto a Navès, nel sud ovest della Francia.