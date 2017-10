Addio a soli 50 a Pierluigi Cappello. Purtroppo il grande poeta italiano si è spento stamane, dove viveva, a Cassacco, in Friuli. Uno dei più amati poeti italiani ci lascia giovanissimo, in seguito a una grave malattia di cui soffriva da tempo. Si è spento stamani all'alba.

Cappello era nato a Gemona del Friuli nel 1967, ed era originario di Chiusaforte, dove ha passato gran parte della sua infanzia. Da friulano doc, aveva poi studiato alle superiori a Udine e in seguito si sera iscritto alla facoltà di Lettere all'Università di Trieste.

Lunga e ricca di premi, tra cui il riconoscimento ricevuto al Quirinale direttamente dalle mani di Giorgio Napolitano nel 2012, la sua carriera di poeta e scrittore.

Tra i suoi svariati libri e raccolte di poesie, nel 2016 aveva dato alle stampe un nuovo libro "Stato di quiete", con prefazione di Jovanotti. Proprio l'apprezzamento della popstar, negli anni scorsi, aveva portato all'onore delle cronache Cappello e la sua poesia.

Tanti i premi nazionali vinti con i suoi libri. Per "Il me Donzel" ha ricevuto i premi Città di San Vito 1999 e Lanciano-Mario Sansone 1999. Con "Dittico", opera di poesie inedite in friulano e in italiano, vinse il Premio Montale 2004.

Nel 2006 ha raccolto quasi tutti suoi componimenti poetici in "Assetto di volo", a cura di Anna De Simone, con introduzione di Giovanni Tesio, Crocetti Editore, Milano. Per questo volume ha vinto il Premio Nazionale Letterario Pisa, il Premio Bagutta 2007 sezione Opera Prima, il Superpremio San Pellegrino 2007, il Premio Speciale della Giuria "Lagoverde 2010".

Da anni costretto sulla sedie a rotelle, nel 2012 il web si era mobilitato per sostenerlo dopo lo sfratto dalla casa in cui abitava e la condizione di degenza in cui si trovava. All'epoca, fu fatto appello al presidente del consiglio Mario Monti per aiutare il poeta friuliano.