Il lavoro degli addetti dei cinema dopo una proiezione spesso non è simpatico tra spettatori che lasciano tra le poltrone cartacce, popcorn a terra e bicchieri vuoti ma quello che hanno trovato gli uscieri di un cinema australiano è fuori dal comune. Aggirandosi tra le poltrone dopo la proiezione del film Cinquanta sfumature di nero, infatti, hanno rinvenuto un grosso cetriolo . La foto del singolare oggetto è stata pubblicata sui social network dallo stesso Cinema commentando: "Quel momento imbarazzante quando si trova un cetriolo nel cinema dopo una sessione di Cinquanta Sfumature".

Lo scatto ha attirato subito molta attenzione sia su facebook che su twitter soprattutto grazie al film proiettato, scatenando ilarità e un valanga di commenti tra persone divertite e chi si chiede semplicemente se non sia trattato di una trovata pubblicitaria dello stesso cinema per far parlare del locale. Dal profilo facebook della sala cinematografica, l'Hayden Orpheum Cinema di Mosman, Sydney, specializzato in pellicole retrò, i responsabili ribattono però che è tutto vero provando a dare una spiegazione dell'accaduto. La serata infatti era dedicata a ragazzi ed è quindi molto probabile che qualche comitiva abbia voluto fare uno scherzo a qualcuno o una semplice goliardata allo stesso cinema.