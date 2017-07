in foto: Esterno del Duomo di Acireale (LaPresse).

Dramma ad Acireale, in provincia di Catania. Mentre era in corso la celebrazione di un matrimonio, un pezzo di intonaco si è staccato dal tetto del Duomo, colpendo cinque persone. Tra questi, un 30enne disabile e un bambino di un anno, che è attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro della città siciliana, avendo riportato un serio trauma cranico. È successo lo scorso sabato pomeriggio: entrambi sono stati colpiti alla testa. In particolare, il piccolo, la cui prognosi resta riservata, si trovava nel passeggino vicino ai genitori, quando si è verificato l'incidente. L'altro ferito ha riportato un trauma cranico e ferite lacero contuse. Gli altri sono stati medicati sul posto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato un'area di un paio di metri quadrati e la polizia del commissariato di Acireale per i rilievi affidati alla Scientifica. Intanto, gli stessi pompieri hanno dichiarato agibile la chiesa, dopo aver interrotto la funzione e messo in sicurezza la navata sinistra dove si è verificato il crollo. Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, il quale ha sottolineato come sia "d'obbligo aprire una riflessione. Alcune delle nostre meravigliose e antichissime basiliche hanno bisogno di manutenzione straordinaria. Seppur di proprietà della Curia, sono beni architettonici preziosi ed edifici pubblici, dove ogni giorno si radunano decine e decine di cittadini e turisti".