Brutale episodio di violenza domestica nelle scorse ore in un appartamento alla periferia di Torino. Una donna infatti è stata aggredita a coltellate dal marito in casa ed è rimasta ferita in maniera seria alle braccia e al volto. Un episodio ancora più spregevole se si pensa che la donna al momento dell'aggressione teneva il figlioletto neonato dentro al marsupio attaccato al corpo con il rischio che il piccolo potesse essere raggiunto da uno dei fendenti. A salvare la donna sono stati i vicini di casa che, allarmati dalle urla provenienti dalla casa, hanno chiamato il 113.

Gli agenti della volante, accorsi tempestivamente sul posto, hanno immediatamente bloccato l’uomo che in quel momento impugnava ancora il coltello con il quale poco prima aveva colpito la moglie. La donna, con il bimbo ancora in braccio, nel frattempo aveva spaccato una bottiglia e terra puntandola verso l’uomo nel tentativo di difendersi. Come ricostruito dagli agenti, alla base dell'aggressione ci sarebbe stato un litigo per futili motivi. In particolare a scatenare la furia dell'uomo, un 40enne sudanese, la richiesta di denaro della moglie per comprare delle medicine al figlioletto. L'uomo ora deve rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni.