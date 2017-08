Come prevede il codice per le Ong, alla nave di Medici senza frontiere Vos Prudence, è stato negato l'acceso a Lampedusa. Ieri sera i 127 migranti che erano a bordo dell'imbarcazione dell'organizzazione sono stati condotti in salvo sull'isola da due imbarcazioni classe 300 della Guardia Costiera, che li ha recuperati fuori dalle acque territoriali italiane, a 33 miglia a sud dalla costa. Secondo quanto ha spiegato il Viminale, la nave non ha attraccato nel porto italiano, proprio perché non avendo siglato il codice voluto da Minniti, Msf è considerata fuori dal sistema di soccorso. Il trasbordo dei migranti è avvenuto in condizioni di sicurezza. In un primo momento, nel pomeriggio, si era invece ipotizzato l'arrivo della Vos Prudence a Lampedusa. E' la prima volta che vengono applicate le nuove regole del codice di condotta per le Ong. Msf si è rifiutata di firmarlo perché non ammette la presenza di armi a bordo, come esplicitamente indicato nelle nuove regole per le organizzazioni umanitarie.

Intanto la Guardia Costiera libica fa sapere invece di avere salvato e recuperato 826 migranti, tra cui anche bambini. La più grande operazione sarebbe avvenuta al largo di Sabratah dove sono state salvate 462 persone che erano a bordo di due gommoni. Tra loro, tunisini, marocchini, algerini, libici e sudanesi. Il governo di Tripoli ne ha bloccato la partenza.