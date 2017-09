In cambio di un salario di appena 30 euro al giorno un ragazzo sardo di 16 anni per un'intera estate è stato costretto a lavorare come bracciante agricolo e concedere prestazioni sessuali in mezzo ai campi al proprietario. Per mesi l'adolescente ha accettato le squallide richieste dell'uomo, con il timore che se si fosse rifiutato lui l'avrebbe umiliato in pubblico. Gli abusi sono andati avanti per mesi, fino a quando la storia non è arrivata alle orecchie dei carabinieri e così l’anziano è stato arrestato. I militari l'hanno sorpreso mentre ripeteva le violenze quotidiane ai danni del giovane.

La vicenda, dai connotati inquietanti, si è consumata in un paese della provincia di Oristano, in Sardegna. Un luogo dove si conoscono tutti e dove evidentemente qualcuno ha notato qualcosa di strano nel rapporto tra l'anziano proprietario terriero e quel ragazzo di appena 16 anni: "Una segnalazione che si è rivelata preziosissima – dice il capitano Francesco Giola, comandante dei carabinieri della compagnia di Oristano – Appena ci è stato raccontato che in campagna succedeva qualcosa di strano, la nostra pattuglia è andata a controllare e vicino alla vigna i militari hanno fatto la drammatica scoperta. Il nostro intervento, per quel ragazzo, è stato una vera e propria liberazione". L'adolescente era costretto a subire un vero e proprio ricatto: oltre a minacciare di fargli perdere il lavoro, infatti, l'anziano aveva fatto intendere di essere pronto a umiliarlo in pubblico: "Il giovane temeva che alcuni suoi coetanei scoprissero che era costretto a subire quelle violenze e così non ha avuto il coraggio di denunciare. Non aveva raccontato nulla neppure in famiglia. In realtà – ha spiegato il capitano Giola – ha provato a non presentarsi in campagna con la scusa di fare qualche giorno di vacanza insieme ai parenti, ma l’anziano è tornato presto alla carica con le sue proposte, facendogli credere che avrebbe raccontato tutto se non si fosse più fatto presentato al lavoro nella vigna".