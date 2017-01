Prima hanno seviziato e torturato sette galline, poi le hanno uccise decapitandole ed infine hanno rivolto le loro attenzioni su una scrofa della stessa fattoria che è stata sessualmente abusata. È l'assurdo attacco avvenuto in un fattoria australiana della città di Nimbin nella zona nord della regione del New South Wales e che ha sconvolto i gestori del fattoria zoo, dove gli animali non vengono uccisi, e la comunità locale. Protagonisti del bizzarro attacco due giovani del posto, il ventenne Bradley Presbury e il 22enne Reece Parke, individuato dal polizia locale e arrestati con l'accusa di bestialità e violenza su animali.

L'animale abusato, Polly, è stato lasciato gravemente ferito dai due aggressori. Dopo l'attacco il maiale è stato trovato sanguinante con i peli strappati e con difficoltà a camminare oltre ad un evidente gonfiore alla parte posteriore del suo corpo. Secondo il veterinario, Polly, anche se ora si sta riprendendo, ha subito gravi danni all'utero per questo bisogna continuare a monitorare la sua salute nel corso delle prossimi giorni settimane