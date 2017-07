A girare il video che ha fatto scattare le manette e poi gli arresti domiciliari per due operatori di una casa famiglia di Canistro, in provincia de L'Aquila, sono stati proprio alcuni ragazzi migranti minorenni ospiti della struttura, che hanno documentato i maltrattamenti ai quali venivano sottoposti e poi sporto denuncia alla polizia. Malgrado le immagini del filmato sembrerebbero molto esplicite gli arrestati, una donna di 52 anni e un uomo di 27 anni, entrambi residenti a Luco dei Marsi, al momento dell'adozione della custodia cautelare, hanno tentato di minimizzare le pesanti accuse: soprattutto il più giovane si è difeso affermando che gli interventi sono stati necessari perché i ragazzi erano troppo esuberanti.

Struttura gestita dalla moglie dell'ex sindaco della città abruzzese.

Le accuse nei confronti dei due operatori sarebbero di maltrattamenti tuttavia, trattandosi di una struttura protetta, al momento non si conoscono altri dettagli dell'operazione. Stando a quanto si è appreso, la struttura è gestita dalla signora Alessandra Palermini, moglie di Antonio Di Paolo, ex sindaco della città nonché figlio dell'attuale primo cittadino Angelo, in passato anche consigliere regionale in Abruzzo. Come confermano a Il Centro fonti investigative, però, i dirigenti della struttura non sono coinvolti nelle indagini, coordinate dal pubblico ministero Guido Cocco. Numerosi gli episodi accertati dagli uomini diretti dal responsabile, Tommaso Niglio.

Uno degli operatori aveva tirapugni, pugnali e tesserini della polizia.

Tra i maltrattamenti contestati c'è la riduzione da tre ore a un'ora dell'acqua calda per le docce. In un altro episodio, un giovane migrante è stato costretto a uscire in giardino, a spogliarsi rimanendo in mutande e a farsi la doccia con l'acqua gelata in piena notte. Un'altra volta, un ragazzo è stato raggiunto da un calcio allo stomaco per il semplice fatto di essersi lamentato della scarsa qualità del cibo. Come se non bastasse gli ospiti della struttura sono stati obbligati a sedersi a turno dalle 22 alle 6 del mattino su di una sedia, impedendo loro dormire. Per aver violato l'obbligo di non giocare a calcio nella casa famiglia, un giovane è rimasto due giorni senza cena. Ad alcuni non è stata pagata la diaria per quasi un mese, costringendoli comunque a firmare come se l'avessero presa. Nel corso della perquisizione al più giovane dei due operatori gli sono stati sequestrati coltelli, tirapugni, una balestra e tesserini di riconoscimento delle forze di polizia.