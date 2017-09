in foto: La statua caduta (Marsicalive)

Spiacevole incidente giovedì a Trasacco, in provincia dell'Aquila, durante l'attesa processione organizzata in occasione della festa Patronale. Ad un certo punto della sfilata religiosa, infatti, la statua del santo patrono San Cesidio si è improvvisamente inclinata cadendo rovinosamente a terra e rimanendo decapitata. Nello schianto ha anche colpito uno dei cerimonieri che la trasportava e che è rimasto leggermente ferito alla nuca e un carabiniere che sfilava in alta uniforme che però è rimasto illeso.

La singolare scena ha destato molto scalpore tra i tanti fedeli e i cittadini presenti alla cerimonia con qualcuno che ha anche pensato a un presagio negativo ma, come racconta Marsicalive, i cerimonieri e il parroco non si sono persi d’animo: hanno riparato la statua con mezzi di fortuna e hanno continuato la processione fino al punto di incontro con l'altra statua del santo. Quella che è caduta infatti è solo una copia in legno della vera statua, che si trovava già posizionata alla fine del percorso della processione, ed è usata per fare la processione. Proprio la sua leggerezza probabilmente ha contribuito alla caduta accidentale scaturita dal cedimento della base su cui era adagiata.