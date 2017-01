Ha abortito in una camera di albergo per poi abbandonare il feto di 18 settimane sul balcone_ è successo la sera dell’ultimo dell’anno, a Castel di Sangro dove i carabinieri hanno avviato un’inchiesta contro una ragazza nigeriana di 20 anni, arrivata in Italia a settembre scorso con altri profughi a bordo di un barcone, e da alcune indiscrezioni trapelate da fonti investigative potrebbe essere stata indotta da terze persone ad abortire. Il fatto è avvenuto sabato 31 dicembre: erano le 21 circa quando dall'albergo trasformato in centro di accoglienza per migranti è partita una chiamata di soccorso al 118. Lo staff medico ha trovato la giovane sofferente a letto e sul balcone un sacchetto con il feto con ancora il cordone ombelicale attaccato. La 20enne è stata trasferita all’ospedale di Sulmona intorno alle 22,30 e sottoposta a un delicato intervento chirurgico fortunatamente riuscito. Sono stati gli stessi operatori del 118 a informare i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro di quanto accaduto. La donna è ancora ricoverata in ospedale, mentre gli investigatori stanno cercando di chiarire se ha avuto un aborto spontaneo o se è stata costretto da qualcuno a farlo con l'intenzione di nascondere il nascituro.