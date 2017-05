Oltre 12 tonnellate di prodotti e 62mila capi di abbigliamento contraffatti. Un maxi sequestro quello realizzato dalla guardia di Finanza di Torino dopo un’operazione partita da alcuni controlli nel centro commerciale Città Commerciale Piemonte di Settimo Torinese. Dalle indagini è emerso che i vestiti contraffatti, erano prodotti a Prato e poi trasferiti a Roma. Quindi, spediti in tutta Italia, anche a Torino dove finivano in vendita nei mercati rionali e nei negozi a prezzi ultra maggiorati: segnati in etichetta come lana Merino, Cashmere, Alpaca e Mohair, in realtà erano prodotti in tessuto acrilico. Per fare solo un esempio un capo di Cashmere che normalmente avrebbe dovuto costare almeno 200 euro veniva venduto a circa 60 euro.

Sei imprenditori, quasi tutti cinesi, sono stati multati e denunciati per frode in commercio. Oltre ai capi contraffatti, che saranno devoluti a enti caritatevoli, la Finanza, nel corso delle perquisizioni disposte dalla Procura di Torino nella zona industriale di Prato e nei quartieri “Borghesiana” e “Torre Spaccata” di Roma, ha sequestrato anche 410mila etichette non conformi e 22 macchinari utilizzati per la produzione: prodotti che avrebbero generato un profitto di circa 2,5 milioni.