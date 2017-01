Non si ferma la polemica tra pendolari del trasporto ferroviaria e Trenitalia dopo la decisione della società di aumentare il costo dell'abbonamento mensile per i treni alta velocità. Dopo le proteste dei viaggiatori che parlano di aumenti medi del 35%, è arrivata la replica dell’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Renato Mazzoncini. "Innanzitutto gli abbonamenti li abbiamo mantenuti, a differenza di altri" ha esordito l'a.d. in una intervista a Repubblica, aggiungendo: " I prezzi sono stati rimodulati per venire incontro alle esigenze di tutti: dei pendolari, grazie alla differenziazione per fasce e giornate di viaggio, dei clienti non abbonati che spesso non trovano posto e dell’impresa di effettuare un servizio che sia in equilibrio economico".

"Nonostante questa rimodulazione, sottolineo che i prezzi degli abbonamenti sono ancora molto bassi, tant’è che sull’Alta velocità siamo gli unici a proporli: lo sconto è tra il 68% e l’82% rispetto alla somma dei singoli viaggi, superiore allo sconto degli abbonamenti dei regionali che è in media del 50%", ha sostenuto Mazzoncini, proponendo come unica soluzione alternativa l'intervento pubblico degli enti locali. "L’unica altra soluzione che intravedo è quella di un intervento pubblico a favore dei pendolari, tra l’altro già attivo in Emilia Romagna" ha infatti spiegato.

L'amministratore delegato ci tiene a ricordare che la sua gestione, iniziata un anno fa, ha guardato molto di più proprio ai pendolari rispetto al passato con un occhio di riguardo al trasporto regionale. "In questo settore stiamo investendo cifre enormi e i frutti si vedranno presto. Vorremmo riportare ad un livello elevato i servizi regionali: in programma abbiamo il ricambio di oltre la metà del parco circolante grazie ad un ordine da quasi 500 treni. Un altro 20% l’abbiamo già cambiato mentre gli altri saranno tutti rinnovati. C’è poi un passo avanti sulla tecnologia: stiamo investendo per ridurre i tempi dei passaggi tra un convoglio e l’altro da 5 a 3 minuti: maggiore puntualità e un aumento dei passeggeri trasportati" ha concluso Mazzoncini.