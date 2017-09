Bobby e Cheryl Cooper sono due genitori britannici amanti dell’avventura. Qualche settimana fa hanno deciso di portare con loro i due figli Lauren, 13 anni e Robbie, 10 anni, in quello che avrebbe dovuto essere “un viaggio da sogno intorno al mondo”, ma che si è trasformato in un incubo ad occhi aperti: una tempesta ha travolto il loro catamarano, trascinandolo su una scogliera infestata da squali.

La famiglia terrorizzata si trovava a 130 miglia dalla terra quando è stata investita dalle onde nel mezzo dell’Oceano Pacifico del Sud, 1.500 miglia a nord-ovest della Nuova Zelanda. Bobby, 51, un marinaio esperto che ha alle spalle più di 200.000 miglia in mare, dice che l'incidente è avvenuto perché il suo sistema di navigazione GPS non è riuscito a scorgere la barriera corallina. “La nostra famiglia è indistruttibile. Abbiamo lividi e contusioni, ma nessuna ferita grave” ha spiegato l’uomo al Daily Mail. Il loro catamarano di 15 metri, Avanti, è finito sulla barriera corallina sommersa, così che lo scafo in fibra di vetro è stato divelto e la cabina inondata dall’acqua marina. Fortunatamente, 50 minuti dopo l’incidente, sono stati salvati dalla nave Dona Catharina, sulla quale sono rimasti per quattro giorni fino a quando la tempesta si è attenuata.

Ora sono al sicuro sulla piccola isola di Niue e stanno aspettando di scoprire se il loro catamarano può essere riparato o se dovranno costruirne o acquistare un nuovo. Bobby, originariamente di Stirling, in Scozia, e la 37enne Cheryl, Doncaster, South Yorkshire, volevano fare a tutti i costi quel viaggio in mare “prima che i nostri figli diventassero troppo grandi per trascorrere del tempo in famiglia”. La coppia era stata costretta a vendere la loro casa a Maiorca per comprare il catamarano da quasi 300mila euro. Alla fine, comunque, tutto è bene quel che finisce bene. La coppia ha assicurato che questa disavventura non ha smorzato il loro spirito avventuroso e presto saranno di nuovo pronti a ripartire.